Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США

Эквадор отменил свое решение о поставке произведенной в РФ техники в США. Об этом заявил посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом этой латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа, передает РИА Новости.

Он указал, что в пятницу они провели рабочую встречу, подробно обсудили нынешние двусторонние отношения между их государствами с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в ходе последних событий. Нобоа, как утверждает Спринчан, подтвердил, что при учете нейтрального статуса Эквадора и его членства в НАТО Кито не может позволить себе быть втянутым в международный конфликт, поэтому с его стороны будет разумным пересмотреть некоторые решения.

«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», — указал дипломат.

Послу задали вопрос, означает ли это, что Эквадор не передаст российскую технику США, и он ответил утвердительно. Спринчан добавил, что формально об этом станет известно только на следующей неделе.