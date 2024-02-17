Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США
Эквадор отменил свое решение о поставке произведенной в РФ техники в США. Об этом заявил посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом этой латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа, передает РИА Новости.
Он указал, что в пятницу они провели рабочую встречу, подробно обсудили нынешние двусторонние отношения между их государствами с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в ходе последних событий. Нобоа, как утверждает Спринчан, подтвердил, что при учете нейтрального статуса Эквадора и его членства в НАТО Кито не может позволить себе быть втянутым в международный конфликт, поэтому с его стороны будет разумным пересмотреть некоторые решения.
«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», — указал дипломат.
Послу задали вопрос, означает ли это, что Эквадор не передаст российскую технику США, и он ответил утвердительно. Спринчан добавил, что формально об этом станет известно только на следующей неделе.
Ранее Даниэля Нобоа заявил, что его страна передаст США старую российскую и украинскую технику, несмотря на позицию Москвы. Эквадор собирался обменять старое оружие на новое из США стоимостью в 200 миллионов долларов.