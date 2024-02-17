Глава МО Венгрии: Запад ведет войну на Украине с помощью своего оружия

Глава МО Венгрии: Запад ведёт войну на Украине с помощью своего оружия
Глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что Запад ведёт войну против России на Украине с помощью своего оружия.
По его словам, конфликт на Украине является «ужасной бойней».
«Мы, Запад, ведём войну, в которой украинцы сражаются с помощью западных денег, западного оружия и западных боеприпасов», — приводит ТАСС заявление венгерского министра.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Европейский союз не в силах выделить Украине достаточно средств для победы над Россией.