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Глава МО Венгрии: Запад ведёт войну на Украине с помощью своего оружия

Глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что Запад ведёт войну против России на Украине с помощью своего оружия.

Глава МО Венгрии: Запад ведет войну на Украине с помощью своего оружия
© globallookpress.com

По его словам, конфликт на Украине является «ужасной бойней».

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«Мы, Запад, ведём войну, в которой украинцы сражаются с помощью западных денег, западного оружия и западных боеприпасов», — приводит ТАСС заявление венгерского министра.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Европейский союз не в силах выделить Украине достаточно средств для победы над Россией.

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