В Киеве верят, что договоры со странами Европы подтолкнут США выделить помощь Украине

Киев надеется, что подписание соглашений о сотрудничестве и гарантиях в сфере безопасности с Германией, Великобританией и Францией подтолкнут США к выделению финансовой помощи. С таким заявлением выступил лидер Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС со ссылкой на его выступление на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, которую транслировал телеканал «Рада».

Летом прошлого года страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе упомянули о намерениях подписать с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. 12 января Киев подписал соответствующий договор на ближайшие 10 лет с Лондоном, а 16 февраля — с Берлином и Парижем.

Владимир Зеленский указал, что очень рад заключению этих соглашений, однако не считает их альтернативой США.

«Я верю, что эти соглашения дадут толчок для того, чтобы Соединенные Штаты Америки в такой момент все же отдали приоритет помощи Украине, а не выборному процессу», — подчеркнул он.