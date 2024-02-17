Франция поможет Украине бороться с манипуляцией информацией
Париж в рамках соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Францией и Украиной поможет Киеву противодействовать манипуляции информацией.
"Франция поможет Украине присоединиться к коллективным инструментам по противодействию иностранному вмешательству и манипуляции информацией", - отмечается в тексте соглашения, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.
В документе указывается, что стороны будут обмениваться опытом и работать над созданием совместных программ обучения и подготовки специалистов в сфере информации.
В соглашении утверждается, что "Россия продолжает манипулировать информацией", в связи с чем "стороны будут продолжать поддерживать усилия друг друга по противодействию российскому цифровому вмешательству, манипулированию информацией и пропаганде на глобальном уровне".
Соглашение было подписано 16 февраля президентами Франции Эмманюэлем Макроном и Украины Владимиром Зеленским в ходе визита украинского лидера в Париж. Срок действия документа составляет 10 лет.