Франция поможет Украине бороться с манипуляцией информацией

Париж в рамках соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Францией и Украиной поможет Киеву противодействовать манипуляции информацией.

"Франция поможет Украине присоединиться к коллективным инструментам по противодействию иностранному вмешательству и манипуляции информацией", - отмечается в тексте соглашения, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.

В документе указывается, что стороны будут обмениваться опытом и работать над созданием совместных программ обучения и подготовки специалистов в сфере информации.

В соглашении утверждается, что "Россия продолжает манипулировать информацией", в связи с чем "стороны будут продолжать поддерживать усилия друг друга по противодействию российскому цифровому вмешательству, манипулированию информацией и пропаганде на глобальном уровне".