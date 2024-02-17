Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной

— Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО, — заключил Макрон на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, трансляция которой велась на официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.