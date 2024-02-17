Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной
До вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО) между Киевом и Парижем будет действовать соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, достигнутое соглашение регулирует поставки современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучение украинских солдат, уплотнение оборонной индустрии Украины. В частности, французские компании совместно с украинскими организуют производство оружия на Украине.
Документ также включает в себя выделение трех миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году.
— Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО, — заключил Макрон на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, трансляция которой велась на официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Макрон также назвал «агрессивным» поведение Российской Федерации в отношении Европы, выступив с заявлением об участившихся кибератаках и о дестабилизации в разных регионах мира.
Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить пропаганду, призывающую граждан отправляться наемниками на Украину.