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Макрон раскрыл детали двустороннего соглашения с Украиной

Двустороннее соглашение Парижа с Киевом будет действовать, пока Киев не вступит в НАТО. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает «РИА Новости».

Макрон раскрыл детали двустороннего соглашения с Украиной
© globallookpress.com

Он добавил, что срок соглашение — десять лет.

«И будет действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО», — сказал Макрон.

Также соглашение включает в себя выделение трех миллиардов евро военной помощи Киеву в 2024 году. Кроме того документ касается поставок современного военного оборудования ВСУ, обучения украинских военных и укрепления оборонной индустрии Украины.

До этого аналогичное соглашение с Киевом заключил Берлин. Отмечалось, что оно не предполагает отправку немецких военных на Украину.

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