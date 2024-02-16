Макрон раскрыл детали двустороннего соглашения с Украиной

Двустороннее соглашение Парижа с Киевом будет действовать, пока Киев не вступит в НАТО. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает «РИА Новости».

Он добавил, что срок соглашение — десять лет.

«И будет действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО», — сказал Макрон.

Также соглашение включает в себя выделение трех миллиардов евро военной помощи Киеву в 2024 году. Кроме того документ касается поставок современного военного оборудования ВСУ, обучения украинских военных и укрепления оборонной индустрии Украины.