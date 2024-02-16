Байден признал невозможность помочь Украине без одобрения конгресса

Байден заявил, что США не смогут дальше помогать Украине без одобрения Конгресса
Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом не сможет продолжать военную помощь Украине без одобрения Конгресса. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Байден сделал во время брифинга в Белом доме. На вопрос о том, сможет ли США поставлять Украине военную помощь без одобрения Конгресса, американский президент ответил отказом.
«Нет, но им пора бы начать действовать, вы так не считаете?», — заявил он.
Помимо этого, Байден раскритиковал решение Палаты представителей взять двухнедельный перерыв, в то время как голосование по законопроекту о поддержке Украины еще не было окончено. По его словам, такой поступок подрывает репутацию США как надежного партнера.
«Это странно. И это укрепляет сомнения, не то чтобы панику, но реальные сомнения в том, что США — надежный партнер. Это возмутительно!», — добавил Байден.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что положение Украины без помощи от США будет «очень сложным».