Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну на фоне неудач армии на поле боя вместо того, чтобы взять на себя ответственность за ситуацию. Об этом Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran, комментируя визит главы государства в Германию .

Президент Украины прибыл в Германию в пятницу, 16 февраля, для участия в Мюнхенской международной конференции по безопасности. В ходе своего визита политик и немецкий канцлер Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. Как сообщил Зеленский, договоренности предполагают предоставление Киеву помощи на сумму более 7 миллиардов евро (688,8 миллиарда рублей) в этом году.