В ЕС подняли вопрос о привлечении частных инвестиций в оборону из-за Украины

Член Европарламента (ЕП) от Бельгии Том Ванденкенделаре поднял вопрос о привлечении частных инвестиций в оборонный сектор Евросоюза (ЕС) на фоне конфликта на Украине. Об этом говорится в его обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

© Stoyan Nenov / Reuters

В своем обращении он подчеркивает, что на фоне конфликта на Украине и на Ближнем Востоке «архитектура безопасности Европы более шаткая, чем за последние десятилетия».

«В результате ЕС и его государства-члены были вынуждены снова задуматься о существенном увеличении своих оборонных бюджетов и стимулировании своей оборонной промышленности. Еврокомиссия уже предприняла шаги в этом направлении, но в Стратегическом компасе также обязалась способствовать частным инвестициям в оборонную промышленность к 2023 году», — заявил Ванденкенделаре.

В связи с этим он обратился к ЕК с вопросом об объемах частных инвестиций в оборонный сектор. «Может ли Комиссия описать инициативы, которые она предприняла или будет предпринимать для стимулирования частных инвестиций в оборонную промышленность? Есть ли у Комиссии данные об объеме инвестиций частного сектора, которые она намерена привлечь?» — спросил член ЕП.