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Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией

Молдавские фермеры разблокировали доступ к КПП «Леушены — Албица» на молдавско-румынской границе.

Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией
© globallookpress.com

Об этом сообщили в погранполиции Молдавии.

«Подъездная дорога к таможенному посту «Леушены — Албица» была разблокирована, движение транспортных средств возобновлено в обычном режиме», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее молдавские фермеры потребовали от властей выплаты субсидий для компенсации процентов фермерских кредитов до 31 марта этого года.

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