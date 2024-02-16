Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией

Молдавские фермеры разблокировали доступ к КПП «Леушены — Албица» на молдавско-румынской границе.

Об этом сообщили в погранполиции Молдавии .

«Подъездная дорога к таможенному посту «Леушены — Албица» была разблокирована, движение транспортных средств возобновлено в обычном режиме», — приводит сообщение РИА Новости .

Ранее молдавские фермеры потребовали от властей выплаты субсидий для компенсации процентов фермерских кредитов до 31 марта этого года.