СМИ: Глава МИД Британии Кэмерон готовится к «крикливой битве» с Лавровым

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон готовится к скандалам из-за Украины с главой российского МИД Сергеем Лавровым на встрече «Большой двадцатки», которая состоится 21-22 февраля в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщило издание Politico.

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— Россию исключили из ежегодного оборонного совещания, но Сергей Лавров должен присутствовать на встрече министров иностранных дел «Большой двадцатки» в следующий вторник в Рио-де-Жанейро, — отмечает издание.

Чиновник из правительства Великобритании назвал предстоящую встречу «крикливой битвой», говорится в статье.

В декабре прошлого года Дэвид Кэмерон сообщил, что боевые действия на Украине угрожают не только безопасности стран европейского континента, но и Соединенным Штатам Америки. Поэтому чиновник призвал сконцентрироваться на продолжении передачи Киеву всесторонней помощи.