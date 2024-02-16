Politico: Глава МИД Британии Кэмерон готовится к «крикливой битве» с Лавровым
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон готовится к скандалам из-за Украины с главой российского МИД Сергеем Лавровым на встрече «Большой двадцатки», которая состоится 21-22 февраля в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщило издание Politico.
— Россию исключили из ежегодного оборонного совещания, но Сергей Лавров должен присутствовать на встрече министров иностранных дел «Большой двадцатки» в следующий вторник в Рио-де-Жанейро, — отмечает издание.
Чиновник из правительства Великобритании назвал предстоящую встречу «крикливой битвой», говорится в статье.
В декабре прошлого года Дэвид Кэмерон сообщил, что боевые действия на Украине угрожают не только безопасности стран европейского континента, но и Соединенным Штатам Америки. Поэтому чиновник призвал сконцентрироваться на продолжении передачи Киеву всесторонней помощи.
В случае падения Украины западные страны признают уязвимость НАТО и превосходство российской армии. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Маркелов.