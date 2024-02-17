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CNN: Россия разрабатывает «ядерное космическое оружие»

CNN со ссылкой на источники пишет, что Россия якобы разрабатывает «ядерное космическое оружие», которое может вывести из строя коммерческие и правительственные спутники.

CNN: Россия разрабатывает «ядерное космическое оружие»
© Zuma/ТАСС

Отмечается, что использование этого может привести к «серьёзным нарушениям в повседневной жизни».

Ранее в ЕС заявили, что информация о якобы имеющихся у России планах по размещению ядерного оружия в космосе встревожила Европейский союз.

Стало известно предназначение космического буксира «Зевс»

На тему этих слухов высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал их «уловкой Белого дома».

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