CNN: Россия разрабатывает «ядерное космическое оружие»
CNN со ссылкой на источники пишет, что Россия якобы разрабатывает «ядерное космическое оружие», которое может вывести из строя коммерческие и правительственные спутники.
Отмечается, что использование этого может привести к «серьёзным нарушениям в повседневной жизни».
Ранее в ЕС заявили, что информация о якобы имеющихся у России планах по размещению ядерного оружия в космосе встревожила Европейский союз.
На тему этих слухов высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал их «уловкой Белого дома».