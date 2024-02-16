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Протестующие во Франции фермеры смешали флаги ЕС с навозом

Протестующие во Франции фермеры в рамках очередной акции смешали флаги Евросоюза с навозом. Кадры произошедшего опубликовал «360».

Инцидент произошел в городе Монтобан. Изначально фермеры выкинули перед зданием местной префектуры кучу органических удобрений. После этого они сорвали со здания флаги Евросоюза, а затем кинули их в навоз, смешав с ним.

По данным «360», акции протеста фермеров проходят по всей стране.

Напомним, что в части европейских государств, в том числе во Франции, не первую неделю проходят протесты фермеров, которые выступают против импорта сельхозпродукции из Украины и нерентабельности их деятельности по причине высоких цен на топливо и других издержек.

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