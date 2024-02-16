Протестующие во Франции фермеры смешали флаги ЕС с навозом

Инцидент произошел в городе Монтобан. Изначально фермеры выкинули перед зданием местной префектуры кучу органических удобрений. После этого они сорвали со здания флаги Евросоюза, а затем кинули их в навоз, смешав с ним.

Напомним, что в части европейских государств, в том числе во Франции, не первую неделю проходят протесты фермеров, которые выступают против импорта сельхозпродукции из Украины и нерентабельности их деятельности по причине высоких цен на топливо и других издержек.