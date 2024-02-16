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Журналист Шустер: у Зеленского наблюдаются признаки физического истощения

У Владимира Зеленского наблюдаются признаки физического истощения, сообщил его биограф Саймон Шустер со ссылкой на людей, близких к главе киевского режима.

Биограф Зеленского сообщил о признаках физического истощения у него
© RT на русском

Шустера спросили, как долго Зеленский сможет терпеть постоянный стресс.

«Близкие к нему люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения», — сказал журналист.

Шустер также рассказал, что Зеленский старается дистанцироваться от людей, критикующих его решения.

По словам автора биографии Зеленского, иностранным гражданам запрещено посещать его бункер.

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Владимир Зеленский