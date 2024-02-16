Биограф Зеленского сообщил о признаках физического истощения у него

Журналист Шустер: у Зеленского наблюдаются признаки физического истощения
У Владимира Зеленского наблюдаются признаки физического истощения, сообщил его биограф Саймон Шустер со ссылкой на людей, близких к главе киевского режима.
Шустера спросили, как долго Зеленский сможет терпеть постоянный стресс.
«Близкие к нему люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения», — сказал журналист.
Шустер также рассказал, что Зеленский старается дистанцироваться от людей, критикующих его решения.
По словам автора биографии Зеленского, иностранным гражданам запрещено посещать его бункер.