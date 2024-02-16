Нетаньяху назвал условие прекращения боевых действий

Нетаньяху заявил, что Израиль будет сражаться до полной победы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия будет сражаться «до полной победы на всех фронтах». Об этом сообщает «Российская газета».
Таким образом премьер-министр прокомментировал теракт в центральной части Израиля, в ходе которого неизвестный открыл стрельбу по прохожим. По словам Нетаньяху, это событие «напоминает, что весь Израиль сражается единым фронтом».
«Мы продолжим сражаться до полной победы на всех фронтах, повсюду, пока не восстановим безопасность и мир для всех граждан Израиля», — заявил он.
Ранее Нетаньяху отказался от любого признания палестинского государства.
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