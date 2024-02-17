Жители американского города попытались забаррикадироваться от Байдена

«Несколько человек позвонили мне и спросили, не могу ли я заблокировать въезд в город, чтобы он не смог приехать», — заявил предприниматель. Он объяснил визит Байдена приближающимися президентскими выборами. Аллисон также сообщил об убытках предпринимателей, в том числе и собственных, из-за катастрофы.