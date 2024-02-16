Гуттериш призвал к справедливому миру для России и Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что России и Украине необходим устойчивый и справедливый мир. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Гуттериш сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, между странами необходимо установить мирное соглашение, которое будет соответствовать Уставу ООН и всем международным нормам.