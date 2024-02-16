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Гуттериш призвал к справедливому и устойчивому миру для России и Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что России и Украине необходим устойчивый и справедливый мир. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гуттериш призвал к справедливому миру для России и Украины
© РИА Новости

Такое заявление Гуттериш сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, между странами необходимо установить мирное соглашение, которое будет соответствовать Уставу ООН и всем международным нормам.

«Нам крайне нужен справедливый и устойчивый мир для Украины, для России и для всего мира», — заявил он.

Ранее Гутерриш заявил, что сегодня мир стал опаснее, чем в период холодной войны.

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