Гуттериш призвал к справедливому миру для России и Украины

Гуттериш призвал к справедливому и устойчивому миру для России и Украины
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что России и Украине необходим устойчивый и справедливый мир. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Гуттериш сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, между странами необходимо установить мирное соглашение, которое будет соответствовать Уставу ООН и всем международным нормам.
«Нам крайне нужен справедливый и устойчивый мир для Украины, для России и для всего мира», — заявил он.
Ранее Гутерриш заявил, что сегодня мир стал опаснее, чем в период холодной войны.
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