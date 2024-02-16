Появились подробности соглашения между ФРГ и Украиной

Соглашение о гарантиях безопасности между Берлином и Киевом не предполагает отправку немецких военных на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

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В документе говорится, что Германия будет оказывать долгосрочную военную помощь ВСУ с целью восстановления территориальной целостности страны и обучения украинских военных. Вся поддержка Берлина должна использоваться «только в строгом соответствии с Уставом ООН».

Кроме того в соглашении значится, что Берлин возьмет на себя обязательство поддерживать и расширять возможности Украины по обороне объектов критической, в том числе энергетической, инфраструктуры. При этом пункта об отправке на Украину немецких военных в нем нет.