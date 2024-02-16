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Зеленский оценил содержание договора о «гарантиях безопасности» от ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский оценил содержание договора по "гарантиям безопасности" от ФРГ. На совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем он заявил, что документ отражает "антивоенную логику", которая закладывается в основу сделок по безопасности, передает "Европейская правда".

Зеленский оценил содержание договора о «гарантиях безопасности» от ФРГ
© Газета.Ru

Зеленский подчеркнул, что соглашение предусматривает выделение более €7 млрд от ФРГ, речь идет о четких контрактах и поставках вооружения.

Шольц и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности

По его словам, в соглашении принципиально определены позиции по санкциям против России и по замороженным российским активам, которые "должны быть конфискованы". Украинский лидер подчеркнул, что в соглашении отражены позиции по европейской и евроатлантической интеграции страны.

"Очень сильный документ, Олаф", - подытожил Зеленский.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц назвал подписание соглашения с Украиной о "гарантиях безопасности" для Киева историческим шагом.

"Владимир Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности. Исторический шаг", — написал Шольц в соцсети Х.

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