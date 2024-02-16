Зеленский оценил содержание договора о «гарантиях безопасности» от ФРГ
Президент Украины Владимир Зеленский оценил содержание договора по "гарантиям безопасности" от ФРГ. На совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем он заявил, что документ отражает "антивоенную логику", которая закладывается в основу сделок по безопасности, передает "Европейская правда".
Зеленский подчеркнул, что соглашение предусматривает выделение более €7 млрд от ФРГ, речь идет о четких контрактах и поставках вооружения.
По его словам, в соглашении принципиально определены позиции по санкциям против России и по замороженным российским активам, которые "должны быть конфискованы". Украинский лидер подчеркнул, что в соглашении отражены позиции по европейской и евроатлантической интеграции страны.
"Очень сильный документ, Олаф", - подытожил Зеленский.
До этого канцлер Германии Олаф Шольц назвал подписание соглашения с Украиной о "гарантиях безопасности" для Киева историческим шагом.
"Владимир Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности. Исторический шаг", — написал Шольц в соцсети Х.