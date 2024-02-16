В парламенте Литвы призвали активнее сносить советские памятники

«В Литве все еще существуют знаки, пропагандирующие тоталитарные режимы, которые в корне противоречат ценностным принципам Декларации [о независимости Литвы 1949 года], поэтому "декоммунизация в муниципалитетах должна происходить быстрее, и это требует больших усилий со стороны муниципалитетов"», — отмечается в публикации со ссылкой на текст резолюции.