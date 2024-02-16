Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик высказал мнение, что вступление страны в Североатлантический альянс лишило бы ее человечности. RT на русском
"Абсурдность заключается в том, что НАТО теперь ожидает, что мы согласимся вступить, стать членами этого альянса по своей воле. Как сербы, мы не можем согласиться на это. Сделать это означало бы лишение нас человечности и сведения нас к простым подданным", - сказал он на пленарном заседании форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций". ТАСС
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее Республики Сербской, которая была образована в составе Боснии и Герцеговины в 1992 году в качестве самопровозглашенной республики, должны определять проживающие на ее территории люди. Деловая газета "Взгляд"