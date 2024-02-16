Додик: вступление Республики Сербской в НАТО лишило бы ее человечности

"Абсурдность заключается в том, что НАТО теперь ожидает, что мы согласимся вступить, стать членами этого альянса по своей воле. Как сербы, мы не можем согласиться на это. Сделать это означало бы лишение нас человечности и сведения нас к простым подданным", - сказал он на пленарном заседании форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций". ТАСС