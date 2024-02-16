Шольц и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности

Германия и Украина 16 февраля подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщает N-TV.

Соглашение было подписано на встрече Олафа Шольца и Владимира Зеленского.

Содержание соглашения пока неизвестно, отмечает N-TV. Вероятно, в нем не будет никаких обязательств по оказанию помощи, как в случае с НАТО.

Агентство Bloomberg ранее рассказало, что Зеленский посетит Германию и Францию в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. По словам собеседников агентства, целью визита станет поиск европейской военной поддержки на фоне борьбы за финансирование в Вашингтоне.

Запасы боеприпасов ВСУ сокращаются, поэтому Зеленский стремится объяснить лидерам ЕС необходимость ускорить военную помощь, заявлял один из источников Bloomberg. По словам этого человека, Зеленский, скорее всего, будет настаивать на двусторонних гарантиях безопасности.