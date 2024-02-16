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Конгрессмены США составили новый проект о помощи Украине и об охране границ

Конгрессмены в США составили новый законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму более $66 млрд, он включает и ужесточение охраны границы. Об этом сообщает Punchbowl со ссылкой на заявление офиса инициатора законопроекта Брайана Фитцпатрика.

Конгрессмены США составили новый проект о помощи Украине
© Zuma/TACC

По словам законодателя, законопроект предусматривает более жёсткие условия для въезда иностранцев в США, а также разрешает выделение $66,32 млрд на оборону для Украины, Израиля и Тайваня.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, за законопроект выступают десять членов палаты представителей конгресса, по пять от Республиканской и Демократической партий.

Палата представителей США отложила голосование по законопроекту о помощи Украине

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что ни у кого не получится заставить палату вслед за сенатом принять законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину.

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