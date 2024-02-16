Конгрессмены США составили новый проект о помощи Украине

Конгрессмены в США составили новый законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму более $66 млрд, он включает и ужесточение охраны границы. Об этом сообщает Punchbowl со ссылкой на заявление офиса инициатора законопроекта Брайана Фитцпатрика.

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По словам законодателя, законопроект предусматривает более жёсткие условия для въезда иностранцев в США, а также разрешает выделение $66,32 млрд на оборону для Украины, Израиля и Тайваня.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, за законопроект выступают десять членов палаты представителей конгресса, по пять от Республиканской и Демократической партий.