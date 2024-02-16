Глава Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозицию в переговорах о передаче запада страны Польше и заявил, что сам Минск не претендует на Вильнюс, Белосток или украинские земли. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что западные страны с «беглыми белорусами в авангарде» желают поражения России.

Он процитировал перехваченные переговоры белорусских оппозиционеров с «отдельными лицами на Западе», участники которых говорили, что «Польша имеет право на западные земли» Белоруссии. По словам Лукашенко, также шла речь о передаче Белоруссии западных земель РФ.

«Читай, нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей. А западную Беларусь мы должны (до Минска, как вы знаете, граница была) отдать Польше», - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что «ни в коем случае» не может согласиться с таким сценарием.

Лукашенко сказал, что Белоруссия будет бороться за свои земли «до последнего», хотя сама «никому не доставляет проблем» и «никому ничего не должна».

«Мы не претендуем ни на Вильно, ни на Белосточчину, ни на российские, ни на украинские земли. Нам достаточно того, что исторически нам досталось. Это наши белорусские земли», - заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Минску нужны гарантии защиты белорусской территории Россией «как своей собственной».