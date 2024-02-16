Зеленский прибыл в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин , на 16 февраля у главы Украины запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном , в рамках которой ожидается подписание договора о гарантиях безопасности для Киева . Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на Зеленского.

«Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, новые возможности», - заявил Зеленский после прибытия в столицу Германии.

Сообщалось, что конференция по безопасности пройдет в Мюнхене с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие порядка 50 глав государств и правительств, а также около 100 министров. В МИД РФ назвали формат мероприятия деградировавшим и заявили, что у России нет никаких ожиданий от конференции.