Глава МИД Франции: ЕС ждет экономический шок в случае победы ВС России

Глава МИД Франции: ЕС ждёт экономический шок в случае победы ВС России
Евросоюз может столкнуться с проблемами в экономике в случае победы ВС России, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
В колонке для газеты Le Monde он отметил, что один из рисков связан с гипотетическим переходом под контроль России плодородных земель.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает идею организации сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью для дальнейшего производства боеприпасов на территории Украины.