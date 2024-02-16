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Глава МИД Франции: ЕС ждёт экономический шок в случае победы ВС России

Евросоюз может столкнуться с проблемами в экономике в случае победы ВС России, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Глава МИД Франции: ЕС ждет экономический шок в случае победы ВС России
© RT на русском

В колонке для газеты Le Monde он отметил, что один из рисков связан с гипотетическим переходом под контроль России плодородных земель.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает идею организации сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью для дальнейшего производства боеприпасов на территории Украины.

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