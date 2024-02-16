Глава МИД Франции: ЕС ждет экономический шок в случае победы ВС России

Евросоюз может столкнуться с проблемами в экономике в случае победы ВС России, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

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В колонке для газеты Le Monde он отметил, что один из рисков связан с гипотетическим переходом под контроль России плодородных земель.