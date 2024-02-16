На украинско-польской границе скопилась очередь из более 3 тыс. фур

"Блокирование на территории Польши продолжается на пяти направлениях: "Медыка - Шегини", "Ягодин - Дорогуск", "Рава-Русская - Хребене", "Угринов - Долгобычев" и "Зосин - Устилуг". По состоянию на утро в очередях в сторону Украины на всех этих пяти направлениях, по информации от польских коллег, находятся где-то 1400 грузовых транспортных средств. Кроме того, водители и перевозчики ищут возможность пересечения границы на тех направлениях, где это возможно. Один из них - пункт пропуска "Краковец - Корчева", сегодня утром там тоже есть очередь из где-то 1750 грузовиков", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".