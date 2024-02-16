На украинско-польской границе скопилась очередь из более 3 тыс. фур
Более 3 тыс. грузовиков стоят в очереди на украинско-польской границе из-за ее блокады польскими фермерами. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
"Блокирование на территории Польши продолжается на пяти направлениях: "Медыка - Шегини", "Ягодин - Дорогуск", "Рава-Русская - Хребене", "Угринов - Долгобычев" и "Зосин - Устилуг". По состоянию на утро в очередях в сторону Украины на всех этих пяти направлениях, по информации от польских коллег, находятся где-то 1400 грузовых транспортных средств. Кроме того, водители и перевозчики ищут возможность пересечения границы на тех направлениях, где это возможно. Один из них - пункт пропуска "Краковец - Корчева", сегодня утром там тоже есть очередь из где-то 1750 грузовиков", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".
Демченко подчеркнул, что количество пересечений границы украинскими фурами остается низким. Худшая ситуация, по его словам, наблюдается возле КПП "Медыка - Шегини" - за последние сутки там пропустили всего 45 грузовиков.
9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей к 2050 году достижение нулевых углеродных выбросов. 20 февраля протестующие собираются заблокировать все погранпереходы с Украиной.
В четверг украинские перевозчики приступили к проверкам польских грузовиков перед пограничным пунктом "Ягодин - Дорогуск", начав ответный протест против действий фермеров Польши.