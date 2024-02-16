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Mundo: снятие Залужного с поста главкома ВСУ разделило Украину на две части

Снятие Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины привело к тому, что в украинском обществе появился раскол.

Mundo: снятие Залужного разделило Украину на две части
© RT на русском

Об этом пишет газета El Mundo.

«Украина разделилась на две части», — говорится в публикации.

Газета уточняет, что одна часть общества считает отставку Залужного непоправимой ошибкой, в то время как вторая оплакивает его увольнение, но признаёт необходимость «некоторого движения» перед «заморозкой конфликта».

По мнению польского бригадного генерала Ярослава Крашевского, увольнение Залужного негативно повлияет на моральное состояние украинской армии.

В мире
Валерий Залужный
Украина