Снятие Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины привело к тому, что в украинском обществе появился раскол.

«Украина разделилась на две части», — говорится в публикации.

Газета уточняет, что одна часть общества считает отставку Залужного непоправимой ошибкой, в то время как вторая оплакивает его увольнение, но признаёт необходимость «некоторого движения» перед «заморозкой конфликта».