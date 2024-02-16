В Польше предостерегли от дополнительных привилегий беженцам с Украины

Польский депутат от фракции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Витольд Туманович назвал недопустимым расширение прав украинских беженцев на территории страны, включая прдоставление им избирательного права. На пресс-конференции он напомнил, что рано или поздно граждане Украины должны покинуть территорию страны, пишет Do Rzeczy.

«Мы, поляки, приняли в качестве гостей огромное количество украинцев. Мы даем им социальные льготы . Однако, принимая под своей крышей нуждающегося гостя, вы действительно не даете ему права обставлять вашу квартиру, выбирать цвет штор или вообще управлять территорией», — сказал Тумановский.

Он назвал украинцев гостями, которые должны покинуть Польшу после того, как угроза для их страны минует. В противном случае граждане Украины начнут продвигать интересы Киева в Польше, что недопустимо, подчеркнул политик.

До этого сейм Польши принял закон, по которому беженцам с Украины продлили срок легального пребывания в республике и финансовую помощь. Изменения, которые приняли парламентарии в законе о помощи гражданам Украины в связи с конфликтом на их территории, вытекают из решения Совета ЕС о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года.