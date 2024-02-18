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Глава ЕК рассказала про 13-й пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) направлен против обхода Москвой установленных ограничений с помощью третьих стран. Об этом она рассказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция велась на сайте мероприятия.

Глава ЕК рассказала про 13-й пакет санкций против России
© Johanna Geron / Reuters

По ее словам, ЕС отслеживает, через какие страны Россия обходит санкции. Она добавила, что с этими государствами ведутся жесткие разговоры и накладываются санкции на их компании. «Именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными попытки Евросоюза ввести 13-й пакет санкций против России. По его мнению, странам ЕС необходимо осознать, что политика санкций против России полностью провалилась.

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