Глава ЕК рассказала про 13-й пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) направлен против обхода Москвой установленных ограничений с помощью третьих стран. Об этом она рассказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция велась на сайте мероприятия.

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По ее словам, ЕС отслеживает, через какие страны Россия обходит санкции. Она добавила, что с этими государствами ведутся жесткие разговоры и накладываются санкции на их компании. «Именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций», — сказала она.