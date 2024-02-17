Орбан назвал желаемого победителя президентских выборов в США

Венгрия желает победы экс-президенту США Дональду Трампу на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом, рассчитывая, что он сможет добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью об основных приоритетах политики страны.

Он подчеркнул, что не намерен вмешиваться во внутренние дела другой страны, но ему "очень хотелось бы, чтобы Трамп вернулся на пост президента и установил мир в восточной части Европы".

Помимо победы Трампа на президентских выборах в США, Орбану хотелось бы видеть перемены в руководстве Евросоюза, а также сотрудничество, а не расторжение деловых связей между Востоком и Западом.

"Сделаем Европу вновь великой!" - перефразировал он известный предвыборный лозунг бывшего американского лидера.

В этом смысле венгерский премьер рассчитывает на укрепление позиций правых партий по итогам июньских выборов в Европарламент. А пока континент напоминает Орбану мертвую лошадь, которой, по его словам, "подковы не ставят".