Полиция обвинила младшего сына Болсонару в отмывании денег

Гражданская полиция федерального округа Бразилии предъявила обвинения в отмывании денег и подделке документов Ренану Болсонару - младшему сыну экс-президента страны Жаира Болсонару. Об этом пишет телеканал Globo.

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Как уточняет RT, также обвинения по этому делу представили бывшему инструктору Ренана Болсонару по стрельбе Масиэлю Алвесу.