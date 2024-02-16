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Бразильская полиция обвинила младшего сына Болсонару в отмывании денег

Гражданская полиция федерального округа Бразилии предъявила обвинения в отмывании денег и подделке документов Ренану Болсонару - младшему сыну экс-президента страны Жаира Болсонару. Об этом пишет телеканал Globo.

Полиция обвинила младшего сына Болсонару в отмывании денег
© IMAGO Jose Aldenir Globallookpress

Как уточняет RT, также обвинения по этому делу представили бывшему инструктору Ренана Болсонару по стрельбе Масиэлю Алвесу.

Ранее Генпрокуратура Бразилии обвинила Жаира Болсонару в подстрекательствах к погромам в столице. Ведомство попросило Федеральный верховный суд страны включить экс-президента в список фигурантов расследования беспорядков. По мнению Генпрокуратуры, он мог быть одним из идеологов происходящего.

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