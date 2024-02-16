Мадуро: Милей либо похож на сумасшедшего, либо сумасшедший и есть

После того, как арестованный ранее по запросу США грузовой Boeing был тайно переправлен во Флориду, Мадуро заявил: "Они украли самолет компании Emtrasur, бандит Милей украл венесуэльский самолет". Он также отметил, что "Милей либо похож на сумасшедшего, либо сумасшедший и есть". В 2022 году самолет венесуэльской компании был задержан в Аргентине после приземления для дозаправки. Причиной этого стала позиция США, которые потребовали арестовать воздушное судно из-за того, что оно в свое время было получено от иранской Mahan Air, находящейся под американскими санкциями.