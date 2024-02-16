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Мадуро: Милей либо похож на сумасшедшего, либо сумасшедший и есть

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего аргентинского коллегу Хавьера Милея сумасшедшим бандитом, укравшим венесуэльский самолет. Об этом со ссылкой на телеканал VTV сообщает РИА Новости.

Мадуро: Милей либо похож на сумасшедшего, либо сумасшедший и есть
© Manaure Quintero/Reuters

После того, как арестованный ранее по запросу США грузовой Boeing был тайно переправлен во Флориду, Мадуро заявил: "Они украли самолет компании Emtrasur, бандит Милей украл венесуэльский самолет". Он также отметил, что "Милей либо похож на сумасшедшего, либо сумасшедший и есть". В 2022 году самолет венесуэльской компании был задержан в Аргентине после приземления для дозаправки. Причиной этого стала позиция США, которые потребовали арестовать воздушное судно из-за того, что оно в свое время было получено от иранской Mahan Air, находящейся под американскими санкциями.

В Венесуэле были возмущены и заявили, что самолет использовался для "отправки гуманитарной помощи в страны Карибского бассейна и Африки и доставки медикаментов из Китая, России и Индии". 13 февраля МИД Венесуэлы обвинил США и Аргентину в похищении самолета Boeing 747-300. 4 января суд в Аргентине постановил конфисковать в пользу США самолет из Венесуэлы.

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