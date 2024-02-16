Минюст США подал в суд на информатора по делу Байдена
Министерство юстиции США подало иск в суд на информатора Федерального бюро расследований (ФБР) Александра Смирнова. Его обвинили в даче ложных показаний касаемо участия американского президента Джо Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma. Об этом свидетельствует обнародованного заявления Минюста Соединенных Штатов.
В июне 2020 года Смирнов сообщил о получении сведений от топ-менеджеров Burisma, свидетельствующих о найме Хантера Байдена на работу в компанию и даче взяток его отцу. Предполагалось, что через семью действующего главы США компании удастся «замять» расследование, которое проводилось в отношении Burisma. В американском Минюсте сочли эту информацию порочащей достоинство других лиц.
Смирнов предстанет перед судом 22 февраля. Сейчас ему грозит лишение свободы сроком на 25 лет, передает CNN.
В декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США планировала проголосовать по резолюции о расследовании в рамках импичмента президента Джо Байдена. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что процедуру необходимо провести, поскольку Белый дом всячески препятствует расследованию возможных правонарушений членов семьи американского лидера.