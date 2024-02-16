Минюст США подал в суд на информатора по делу Байдена

В июне 2020 года Смирнов сообщил о получении сведений от топ-менеджеров Burisma, свидетельствующих о найме Хантера Байдена на работу в компанию и даче взяток его отцу. Предполагалось, что через семью действующего главы США компании удастся «замять» расследование, которое проводилось в отношении Burisma. В американском Минюсте сочли эту информацию порочащей достоинство других лиц.