Палата представителей США ушла на перерыв без согласования помощи Украине
Он продлится до конца февраля. Законодатели так и не проголосовали по проекту закона о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Конгрессмены вернутся к работе 28 февраля, сообщает ТАСС.
Заместитель пресс-секретаря американской администрации Эндрю Бейтс раскритиковал решение спикера нижней Палаты Майка Джонсона отправить конгрессменов на каникулы. Он назвал это «бегством на незаслуженный отдых».
«Каждый день, когда спикер Джонсон ведет к ухудшению нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, падает авторитет республиканцев в Конгрессе в глазах американского народа», — завил Бейтс.
13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Киева, $14,1 млрд — на помощь Израилю. Однако этот документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.
Как заявил Джонсон, подготовленный законопроект не затрагивает пограничный кризис, который является «наиболее серьезной проблемой», стоящей перед США. Также спикер называл на днях выработанный сенаторами вариант законопроекта «заведомо непроходным» в Палате представителей.