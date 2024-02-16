Палата представителей США ушла на перерыв без согласования  помощи Украине

Он продлится до конца февраля. Законодатели так и не проголосовали по проекту закона о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Конгрессмены вернутся к работе 28 февраля, сообщает ТАСС.

Заместитель пресс-секретаря американской администрации Эндрю Бейтс раскритиковал решение спикера нижней Палаты Майка Джонсона отправить конгрессменов на каникулы. Он назвал это «бегством на незаслуженный отдых».

«Каждый день, когда спикер Джонсон ведет к ухудшению нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, падает авторитет республиканцев в Конгрессе в глазах американского народа», — завил Бейтс.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Киева, $14,1 млрд — на помощь Израилю. Однако этот документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.