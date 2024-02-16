Пентагону нечего объявить о возможности контактов Шойгу и Остина в свете утверждений США

Министерство обороны США в настоящее время не может представить какой-либо информации о потенциальных контактах между Пентагоном и Минобороны РФ относительно утверждений Вашингтона о разработке Москвой противоспутникового оружия, сообщает ТАСС.

«Мне нечего объявить относительно телефонных звонков. Я бы просто направил вас в Белый дом по этому вопросу», - заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

Так он ответил на вопрос, планируются ли контакты между министром обороны США Ллойдом Остином и его российским коллегой Сергеем Шойгу по данному вопросу.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие для его развертывания в космосе. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что проведет закрытый брифинг для руководства и ключевых комитетов Конгресса, чтобы обсудить якобы имеющуюся угрозу национальной безопасности.

По данным телеканала ABC, угроза может быть связана с якобы имеющимися у Москвы планами разместить ядерное оружие в космосе. По данным The New York Times со ссылкой на чиновников, речь идет пока только о потенциальных планах РФ и этот проект «еще находится в стадии разработки».

Как заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, США занимаются злонамеренным сочинительством, приписывая Москве действия и намерения, которые их не устраивают.