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Пентагону нечего объявить о возможности контактов Шойгу и Остина в свете утверждений США

Министерство обороны США в настоящее время не может представить какой-либо информации о потенциальных контактах между Пентагоном и Минобороны РФ относительно утверждений Вашингтона о разработке Москвой противоспутникового оружия, сообщает ТАСС.

Пентагону нечего объявить о возможности контактов Шойгу и Остина в свете утверждений США
© РИА Новости

«Мне нечего объявить относительно телефонных звонков. Я бы просто направил вас в Белый дом по этому вопросу», - заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

Так он ответил на вопрос, планируются ли контакты между министром обороны США Ллойдом Остином и его российским коллегой Сергеем Шойгу по данному вопросу.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие для его развертывания в космосе. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что проведет закрытый брифинг для руководства и ключевых комитетов Конгресса, чтобы обсудить якобы имеющуюся угрозу национальной безопасности.

По данным телеканала ABC, угроза может быть связана с якобы имеющимися у Москвы планами разместить ядерное оружие в космосе. По данным The New York Times со ссылкой на чиновников, речь идет пока только о потенциальных планах РФ и этот проект «еще находится в стадии разработки».

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Как заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, США занимаются злонамеренным сочинительством, приписывая Москве действия и намерения, которые их не устраивают.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данные публикации уловкой американской администрацией, которая «пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег» Украине, Израилю и Тайваню.

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