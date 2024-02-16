Блинкен считает диалог при поддержке ЕС единственным путем для Сербии и Косова

Так он отреагировал на ситуацию вокруг Косова в столице Албании Тиране, где находится с визитом. Дипломат заявил, что Соединенные Штаты привержены тому, чтобы предпринимать все усилия для поддержки и Сербии, и Косова по мере «движения по этому пути». По его словам, «нельзя допустить, чтобы было повторение виденного и пережитого многими людьми в 1990-е годы».