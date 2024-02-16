Блинкен считает диалог при поддержке ЕС единственным путем для Сербии и Косова
Диалог при поддержке Европейского союза является единственным путем вперед для Сербии и Косова, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена.
Так он отреагировал на ситуацию вокруг Косова в столице Албании Тиране, где находится с визитом. Дипломат заявил, что Соединенные Штаты привержены тому, чтобы предпринимать все усилия для поддержки и Сербии, и Косова по мере «движения по этому пути». По его словам, «нельзя допустить, чтобы было повторение виденного и пережитого многими людьми в 1990-е годы».
«Поэтому мы привержены поддержке всех усилий с целью продвижения интеграции стран на Западных Балканах», — сказал американский госсекретарь.
8 февраля сербский лидер Александар Вучич на заседании Совета Безопасности ООН обратился с призывом к международному сообществу принять срочные меры для нормализации ситуации в Косове. До этого глава государства сообщил, что созыв срочного заседания Совбеза ООН вызван очередными провокациями со стороны косовских властей.
Как отметил Вучич, он также подготовил отдельные письма представителям Евросоюза и Совбеза ООН, в которых указал на недопустимость действий премьера непризнанного Косова Альбина Курти. Глава государства отметил, что данное послание является самым длинным и самым тяжелым из тех, которые ему приходилось подписывать на посту президента.