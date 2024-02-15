Армения призвала Азербайджан ускорить процесс делимитации границ

Ереван предлагает Баку ускорить процесс делимитации границ на основании письменных договоренностей двух государств, достигнутых в Праге в 2022 году, заявила пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян. Она напомнила, что за основу тогда была взята Алма-Атинская декларация 1991 года.

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6 октября в Праге Азербайджан и Армения письменно договорились, что на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года они признают территориальную целостность и суверенитет друг друга и что Алма-Атинская декларация станет политической основой процесса делимитации. Мы предлагаем Азербайджану ускорить процесс делимитации границы на основе этого соглашения и подтверждаем готовность Республики Армения, — указала Бадалян.

В октябре 2022 года в Праге Армения и Азербайджан достигли договоренности продолжать переговоры на основании Алма-Атинской декларации от 1991 года. В документе, в частности, отмечалось, что страны после распада СССР сохраняют границы советских времен.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном в ближайшее время — это реалистичный сценарий. По его словам, документ может быть подписан в кратчайшие сроки при условии, что азербайджанская сторона подтвердит пункты, согласованные в ходе переговоров.