Офис генсека ООН осудил удары ВСУ по Белгороду
Удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре недопустимы и должны быть прекращены. Об этом в четверг, 15 февраля, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
— Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгороду и еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, — передает слова Дюжаррика ТАСС.
В Белгороде в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли семь человек. В числе погибших есть один ребенок. Ракетный удар ВСУ по Белгороду повредил торговый центр, в котором находятся магазин «Магнит» и аптека. В здании выбиты стекла и поврежден фасад. Также пострадали припаркованные рядом с торговым центром автомобили.
Днем 15 февраля ВСУ обстреляли Белгород. Система ПВО смогла сбить 14 ракет, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». Несмотря на это, часть боеприпасов попала в торговый центр, магазин и жилые дома.