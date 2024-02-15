Офис генсека ООН осудил удары ВСУ по Белгороду

Удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре недопустимы и должны быть прекращены. Об этом в четверг, 15 февраля, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик .

— Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгороду и еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, — передает слова Дюжаррика ТАСС .

В Белгороде в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли семь человек. В числе погибших есть один ребенок. Ракетный удар ВСУ по Белгороду повредил торговый центр, в котором находятся магазин «Магнит» и аптека. В здании выбиты стекла и поврежден фасад. Также пострадали припаркованные рядом с торговым центром автомобили.