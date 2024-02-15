Зеленский подписал закон о легализации марихуаны

«Проект закона о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств подписан президентом», — говорится в карточке документа.

В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса. О необходимости его принятия неоднократно заявлял президент Украины.Закон начнёт действовать через шесть месяцев после его официального опубликования.