$91.82+0.3998.41+0.60
Войти в почту

Владимир Зеленский подписал закон о легализации марихуаны

Соответствующая запись появилась на сайте украинского парламента.

Зеленский подписал закон о легализации марихуаны
© globallookpress.com

«Проект закона о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств подписан президентом», — говорится в карточке документа.

В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса. О необходимости его принятия неоднократно заявлял президент Украины.Закон начнёт действовать через шесть месяцев после его официального опубликования.

В мире
Владимир Зеленский
Верховная Рада