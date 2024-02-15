Орнелла Мути и ее дочь приняли участие в протестах аграриев

Итальянская актриса Орнелла Мути, известная по фильмам с Адриано Челентано, приняла участие в протесте аграриев в городе Тортона на севере Италии. Как сообщает агентство ANSA, она с дочерью Найке Ривелли (она носит настоящую, не сценическую фамилию матери), причисляют себя к фермерам.

Артистка рассказала, что они уже протестовали в южной области Калабрия, где держат огородное хозяйство. "Потом мы поехали в Сан-Ремо (город на Лигурийском побережье, где на прошлой неделе проходил знаменитый песенный фестиваль, на котором хотели выступить с заявлением протестующие аграрии, там тоже собирались трактористы - прим. ТАСС), и сейчас мы здесь, в Пьемонте, где живем. Крайне важно бороться всем вместе. Нет ничего важнее, чем союз", - приводит их слова агентство.

Мути, которая впервые появилась на киноэкране в фильме Дамиано Дамиани "Самая красивая жена" (La moglie piu bella, 1970) о нравах Сицилии, давно не приглашают сниматься. В 1980 году она участвовала в совместном советско-итальянском проекте "Жизнь прекрасна" Павла Чухрая. В 2000-х годах актриса часто бывала в России, где стала лицом косметической марки, а потом запустила собственную ювелирную линию. Женщина даже планировала обратиться за российским гражданством.

В свои 68 лет она сохраняет хорошую форму и часто вместе с дочерью-инфлюэнсером занимается рекламой разной продукции в социальных сетях. В частности, они выступают за легализацию марихуаны в терапевтических целях и снимают для интернета соответствующие ролики. Последнее заметное появление Мути в Италии состоялось на фестивале в Сан-Ремо в 2022 году, где она была соведущей на вечере-открытии.