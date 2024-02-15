Генсек НАТО: украинские события могут повториться на Тайване

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что события, которые сегодня разворачиваются на Украине , могут «повториться на Тайване уже завтра». Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Столтенберг сделал по итогам заседания глав минобороны стран НАТО. По его словам, в США должны принять решение по выделению очередного пакета военной помощи Украине, так как похожие события могут начаться на Тайване — это несет непосредственную угрозу интересам США.