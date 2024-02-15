Генсек НАТО: украинские события могут повториться на Тайване

Столтенберг заявил, что события на Украине могут повториться на Тайване
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что события, которые сегодня разворачиваются на Украине, могут «повториться на Тайване уже завтра». Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Столтенберг сделал по итогам заседания глав минобороны стран НАТО. По его словам, в США должны принять решение по выделению очередного пакета военной помощи Украине, так как похожие события могут начаться на Тайване — это несет непосредственную угрозу интересам США.
«То, что сегодня происходит на Украине, может произойти на Тайване завтра. Это (военная помощь Украине — прим. ред.) важно для нашей безопасности и безопасности США», — заявил он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО планирует отправить Украине миллион беспилотников.
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