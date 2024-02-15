Премьер Словакии: Россия должна получить гарантии своей безопасности

Прекращение конфликта на Украине возможно при условии, что России будут предоставлены надежные гарантии безопасности. Такое мнение в интервью изданию Hlavne spravy выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Российская газета

"Рассуждая о каком-то [предстоящем] выравнивании российско-украинских отношений, можно говорить, что это будет болезненный [процесс] для обеих сторон. Им должны быть предоставлены какие-то гарантии [безопасности]. Кто-то должен дать гарантии Украине, а кто-то должен дать гарантии России", - сказал Фицо, добавив, что Запад обманул РФ, заверяя, что НАТО не будет расширяться. ТАСС