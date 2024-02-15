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Шмыгаль назвал неприемлемым инцидент с высыпанным украинским зерном

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал неприемлемым инцидент от 11 февраля, в ходе которого протестующие польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинского грузовика. Об этом сообщает ТАСС.

Шмыгаль отреагировал на инцидент с украинским зерном в Польше
© CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image

Такое заявление Шмыгаль сделал во время телефонного разговора со своим коллегой из Польши Дональдом Туском. По его словам, подобные ситуации больше не должны повторяться.

«Ключевая тема — ситуация на границе и риски, связанные с этим. Отметил неприемлемость инцидента с рассыпанным на дороге украинским зерном», — написал он в своих социальных сетях.

Помимо этого Шмыгаль добавил, что предложил Туску найти такое решение, которое бы поддержало аграриев из Украины, при этом не нанося вреда польским фермерам.

Напомним, что в последнее время недовольные фермеры в Польше протестуют против большого потока дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины. Ранее они забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве.

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