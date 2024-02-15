Шмыгаль отреагировал на инцидент с украинским зерном в Польше

Шмыгаль назвал неприемлемым инцидент с высыпанным украинским зерном
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал неприемлемым инцидент от 11 февраля, в ходе которого протестующие польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинского грузовика. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Шмыгаль сделал во время телефонного разговора со своим коллегой из Польши Дональдом Туском. По его словам, подобные ситуации больше не должны повторяться.
«Ключевая тема — ситуация на границе и риски, связанные с этим. Отметил неприемлемость инцидента с рассыпанным на дороге украинским зерном», — написал он в своих социальных сетях.
Помимо этого Шмыгаль добавил, что предложил Туску найти такое решение, которое бы поддержало аграриев из Украины, при этом не нанося вреда польским фермерам.
Напомним, что в последнее время недовольные фермеры в Польше протестуют против большого потока дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины. Ранее они забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве.