Шмыгаль отреагировал на инцидент с украинским зерном в Польше

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал неприемлемым инцидент от 11 февраля, в ходе которого протестующие польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинского грузовика. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление Шмыгаль сделал во время телефонного разговора со своим коллегой из Польши Дональдом Туском. По его словам, подобные ситуации больше не должны повторяться.

«Ключевая тема — ситуация на границе и риски, связанные с этим. Отметил неприемлемость инцидента с рассыпанным на дороге украинским зерном», — написал он в своих социальных сетях.

Помимо этого Шмыгаль добавил, что предложил Туску найти такое решение, которое бы поддержало аграриев из Украины, при этом не нанося вреда польским фермерам.