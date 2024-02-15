Специальный прокурор Роберт Хёр находится на заключительном этапе переговоров, чтобы публично дать сенсационные показания перед конгрессом по поводу незаконного обращения президента Байдена с секретными документами, сообщил Axios сотрудник аппарата Республиканской партии.

По словам источника, республиканцы в палате представителей пребывают в восторге от возможности спросить Хёра о пригодности Байдена к должности. Байден и его личный адвокат подвергли Хёра резкой критике за его доклад, который изобразил 81-летнего президента перед всем миром как человека с когнитивными нарушениями.

Хёр уже обдумывает свои показания и обратился к бывшим коллегам из министерства юстиции, чтобы те помогли ему подготовиться к выступлению, уточнил собеседник издания. Что конкретно намерен сообщить конгрессменам-республиканцам спецпрокурор, неизвестно, но эти сведения дополнят картину его публичного отчета о Джо Байдене.

На прошлой неделе команда Байдена, включая его личного адвоката Боба Бауэра, назвала доклад Хёра "беспричинным", "политически мотивированным", "неуместным" и "несовместимым с политикой и нормами министерства юстиции". Отчет стал результатом продолжавшегося год расследования обращения Байдена с секретными документами после того, как он покинул пост вице-президента, который занимал при Бараке Обаме.

Показания Хёра могут помочь прояснить ту часть доклада, которая особенно разозлила Байдена: слова о том, что президент "в течение нескольких лет не помнил, когда умер его сын Бо". Споры по поводу содержания доклада могут повлиять на решение Белого дома опубликовать стенограмму беседы Хёра с Байденом, состоявшейся 8 и 9 октября.

Любое публичное обнародование документов и содержания встреч с президентом США должно будет пройти проверку Секретной службой. Белый дом не взял на себя обязательств опубликовать записи интервью, но республиканцы могут потребовать этого через суд.