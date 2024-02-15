Axios: Спецпрокурор Хёр планирует дать сенсационные показания о Байдене
Специальный прокурор Роберт Хёр находится на заключительном этапе переговоров, чтобы публично дать сенсационные показания перед конгрессом по поводу незаконного обращения президента Байдена с секретными документами, сообщил Axios сотрудник аппарата Республиканской партии.
По словам источника, республиканцы в палате представителей пребывают в восторге от возможности спросить Хёра о пригодности Байдена к должности. Байден и его личный адвокат подвергли Хёра резкой критике за его доклад, который изобразил 81-летнего президента перед всем миром как человека с когнитивными нарушениями.
Хёр уже обдумывает свои показания и обратился к бывшим коллегам из министерства юстиции, чтобы те помогли ему подготовиться к выступлению, уточнил собеседник издания. Что конкретно намерен сообщить конгрессменам-республиканцам спецпрокурор, неизвестно, но эти сведения дополнят картину его публичного отчета о Джо Байдене.
На прошлой неделе команда Байдена, включая его личного адвоката Боба Бауэра, назвала доклад Хёра "беспричинным", "политически мотивированным", "неуместным" и "несовместимым с политикой и нормами министерства юстиции". Отчет стал результатом продолжавшегося год расследования обращения Байдена с секретными документами после того, как он покинул пост вице-президента, который занимал при Бараке Обаме.
Показания Хёра могут помочь прояснить ту часть доклада, которая особенно разозлила Байдена: слова о том, что президент "в течение нескольких лет не помнил, когда умер его сын Бо". Споры по поводу содержания доклада могут повлиять на решение Белого дома опубликовать стенограмму беседы Хёра с Байденом, состоявшейся 8 и 9 октября.
Любое публичное обнародование документов и содержания встреч с президентом США должно будет пройти проверку Секретной службой. Белый дом не взял на себя обязательств опубликовать записи интервью, но республиканцы могут потребовать этого через суд.
Отметим, что расследование по вопросу импичмента президенту до сих пор не дало убедительных доказательств, о которых говорили лидеры Республиканской партии. Однако теперь они видят новую возможность бросить вызов Байдену в преддверии выборов 2024 года, углубившись в детали расследования спецпрокурора.