Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «абсолютно нереальным» то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма. Своим мнением он поделился в интервью изданию Hlavne spravy.

«Если кто-то думает, что единственное решение (ситуации на Украине. — ред.) заключается в том, что русские вернутся на границу, где они были, и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально», — сказал Фицо.

По словам политика, Словакии нужно приспособиться к новой реальности, которая есть сейчас.

Фицо подчеркнул, что выступает только за гуманитарную помощь Украине и не верит в военное решение конфликта.