Польские фермеры потребовали закрыть границу с Украиной

Представители польских фермеров провели встречу с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским. В ходе беседы аграрии призвали временно закрыть границу с Украиной. Видео опубликовано на YouTube-канале Минсельхоза республики.

Станислав Барна, фермер из Западно-Поморского воеводства, отметил, что властям следует закрыть границу на 2-3 месяца, перекрыть импорт из Украины в европейские страны. Аграрий добавил, что в противном случае ЕС не справится с избытком зерна во всей Европе.

Секерский заметил, что необходимо найти найти другие решения проблемы с наплывом украинской сельхозпродукции. Он пояснил, что нет «государств, у которых полностью закрыты границы».

Вместе с тем, министр согласился с доводами сельхозпроизводителей, что доходы от экспорта украинских продуктов по большей части идут в руки «мафиозных структур» и западных корпораций.