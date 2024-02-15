Премьер Словакии заявил о «нереальных» надеждах на отказ РФ от Крыма

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал «абсолютными нереальными» надежды, что Россия может отказаться от Крыма или Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика Hlavne spravy.

По словам Фицо, некоторые думают, что украинский кризис может быть разрешен только в случае отказа России от Крыма и Донбасса.

«Это абсолютно нереально. Мы должны приспособиться к новой реальности, которая сейчас есть», - подчеркнул премьер.

Он добавил, что поддерживает лишь гуманитарную помощь Украине. По словам Фицо, он хочет скорейшего завершения конфликта без дальнейших жертв.

«Я не могу себе представить, как будет выглядеть мир между Россией и Украиной, но он придет и этот мир будет болезненный… Наивно полагать, что русские уйдут из Донбасса и Луганска, наивно думать, что русские уйдут из Крыма», - заключил он.

Фицо, ставший премьером Словакии в 2023 году, пообещал изменить политический курс страны. Он заявил, что Словакия не будет отправлять Украине ни оружие, ни боеприпасы.