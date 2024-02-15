МИД Польши признал авиакатастрофу под Смоленском происшествием вместо покушения

Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что авиакатастрофа самолета бывшего президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году была происшествием, а не покушением. Об этом сообщает Wiadomosci.

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«Расследование смоленской катастрофы, а не покушения, как утверждает лидер вашей партии, провела Польская комиссия по авиакатастрофам», — ответил дипломат на вопрос журналиста, упомянув позицию брата бывшего польского президента и лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

Он напомнил, что комиссия опубликовала отчет, который был удален с правительственных сайтов прежней властью.