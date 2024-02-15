Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому упал после отставки Залужного

После отставки Валерия Залужного с поста главы ВСУ рейтинг доверия украинцев к Владимиру Зеленскому снизился на 13 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Киевский международный институт социологии (КМИС).

По данным КМИС, доверие к Зеленскому упало до 64 процентов по сравнению с 77 процентами в декабре 2023 года. Недоверие выросло с 22 до 35 процентов.

Также с 33 до 27 процентов упало доверие к руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку. Больше всего украинцы доверяют Залужному: о доверии к нему заявили 94 процента опрошенных, о недоверии - пять процентов.

Опрос проводился с 5 по 10 февраля в формате телефонных интервью. В нем приняли участие 1202 жителя разных регионов Украины. Статистическую погрешность социологи оценили максимум в 3,2 процента.

СМИ писали, что напряженность в отношениях Зеленского и ВСУ достигла пика после интервью Залужного журналу The Economist. Залужный тогда заявил, что украинская армия не добьется «глубокого и красивого прорыва». Также он рассказал о «тупиковой» ситуации в конфликте, отметив, что Украина проиграет, если Россия продолжит наращивать свою военную мощь.

Позже в СМИ появилась информация, что офис Зеленского запретил губернаторам украинских регионов общаться с Залужным, опасаясь, что глава ВСУ в будущем станет конкурентом Зеленского на выборах.

В декабре 2023-го Залужный заявил, что в кабинете, где он планировал работать, было найдено прослушивающее устройство.